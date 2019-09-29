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У столиці можуть змінити розклад роботи метро через футбол

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сьогодні, у неділю, можливі зміни в роботі київського метро у зв’язку з проведенням футбольного матчу. Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.

У столиці можуть змінити розклад роботи метро через футбол

“29 вересня у зв’язку з проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) і СК „Дніпро-1“ (Дніпро), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Як повідомляв УНН, на Київщині затримали тренера з міні-футболу, який розбещував неповнолітніх.

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