В столице могут изменить расписание работы метро из-за футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сегодня, в воскресенье, возможны изменения в работе киевского метро в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
“29 сентября в связи с проведением на НСК „Олимпийский“ футбольного матча между командами „Динамо“ (Киев) и СК „Днепр-1“ (Днепр), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.
Как сообщал УНН, в Киевской области задержали тренера по мини-футболу, который развращал несовершеннолетних.