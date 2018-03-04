У столиці Македонії відбулися протести проти перейменування країни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Тисячі людей у столиці Македонії вийшли на вулиці міста на знак протесту проти можливої зміни назви країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Організований рухом “Ми — Македонія” протест пройшов на головній площі македонської столиці Скоп’є у неділю.
За заявою однієї з організаторок акції Евіки Стоянової-Камберової: “Ми тут сьогодні, тому що питання назви, ідентичності, конституції та мови — це ті речі, щодо яких ми повинні мати сильну позицію”.
Протестувальники вимагають, аби прем’єр країни припинив переговори з сусідньою Грецією щодо змін назви країни.
Як повідомляв УНН, минулого місяця прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що країна готова змінити свою офіційну назву, щоб припинити тривалий конфлікт з Грецією.