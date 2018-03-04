В столице Македонии прошли протесты против переименования страны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Тысячи людей в столице Македонии вышли на улицы города в знак протеста против возможного изменения названия страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Организованный движением “Мы — Македония” протест прошел на главной площади македонской столицы Скопье в воскресенье.
По заявлению одной из организаторок акции Эвики Стояновой-Камберовой: “Мы здесь сегодня, потому что вопрос названия, идентичности, конституции и языка — это те вещи, о которых мы должны иметь сильную позицию”.
Протестующие требуют, чтобы премьер страны прекратил переговоры с соседней Грецией относительно изменений названия страны.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна готова изменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией.