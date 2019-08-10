У столиці Данії прогримів другий вибух за чотири дні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В результаті вибуху рано вранці в суботу в Копенгагені була пошкоджена поліцейська дільниця. Це вже другий вибух в столиці Данії за чотири дні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленнями поліції, ніхто не постраждав в результаті вибуху, який стався біля станції в Норребро, недалеко від центру міста.
Раніше у вівторок одна людина отримала легкі поранення в результаті вибуху біля офісу Податкового управління Данії, який, за словами поліції, був навмисним нападом.
Поліція повідомила агентству, що ще занадто рано говорити про те, чи були ці два вибухи пов'язані. Правоохоронці також повідомили про розшук людини, що тікала з місця вибуху.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих через нові вибухи на арсеналі в Красноярському краї зросла.