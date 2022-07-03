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У столиці Данії через стрілялину в торговому центрі постраждали декілька людей

У столиці Данії через стрілялину в торговому центрі постраждали декілька людей

Київ • УНН

 • 165380 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліція Данії повідомила, що кілька людей постраждали від пострілів, а одну особу заарештували в торговому центрі в столиці Копенгагені в неділю. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція Копенгагена повідомила у Twitter, що після повідомлень про стрілянину в торговий центр Field's були направлені офіцери.

Місцеві ЗМІ опублікували зображення, на яких видно озброєних поліцейських на місці події, а також людей, які вибігають з торгового центру.

Поліція не надала додаткової інформації про затримання та не назвала кількість поранених. Вони порадили людям у центрі залишатися на місці та чекати допомоги поліції, а іншим людям триматися якомога далі.

Наразі інформація уточнюється та доповнюється.

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