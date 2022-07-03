В столице Дании из-за стрельбы в торговом центре пострадало несколько людей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Полиция Дании сообщила, что несколько человек пострадали от выстрелов, а один человек был арестован в торговом центре в столице Копенгагене в воскресенье. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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Полиция Копенгагена сообщила в Twitter, что после сообщений о стрельбе в торговый центр Field's были направлены офицеры.
Местные СМИ опубликовали изображения, на которых видны вооруженные полицейские на месте происшествия, а также люди, которые выбегают из торгового центра.
Полиция не предоставила дополнительную информацию о задержании и не назвала количество раненых. Они посоветовали людям в центре оставаться на месте и ждать помощи полиции, а другим людям держаться как можно дальше.
Информация уточняется и дополняется.
Напомним
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