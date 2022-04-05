У Києві чути вибухи: працюють піротехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Звуки вибухів, які наразі чутно в українській столиці, — не загрожують громадянам. Це працює Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, пише УНН.
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“Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці, - це працюють піротехніки”, - повідомили в ДСНС.
На оприлюднених фото та відео видно працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працюють з вибухонебезпечними предметами.
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