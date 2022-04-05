У Києві чути вибухи: працюють піротехніки

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“Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці, - це працюють піротехніки”, - повідомили в ДСНС.

На оприлюднених фото та відео видно працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працюють з вибухонебезпечними предметами.

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Рятувальники оприлюднили світлини із зруйнованого Гостомеля і показали розбиті пожежно-рятувальні частини.