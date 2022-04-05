В Киеве слышны взрывы: работают пиротехники
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Звуки взрывов, которые сейчас слышны в украинской столице, - не угрожают гражданам. Это работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook, пишет УНН.
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“Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице, - это работают пиротехники”, - сообщили в ГСЧС.
На обнародованных фото и видео видно работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работающих со взрывоопасными предметами.
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