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У столиці чоловік закопав тіло своєї співмешканки біля озера

У столиці чоловік закопав тіло своєї співмешканки біля озера

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Дарницькому районі столиці 47-річний чоловік закопав у лісосмузі свою співмешканку, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції м.Києва.

“До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація, що у садовому товаристві люди побачили чоловіка, який начебто виносив до озера замотане тіло людини. На вказане місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь, кінологи зі службовими собаками, а також рятувальники”, — повідомили у прес-службі.

Представниками правоохоронних органів та рятувальних служб було обстежено територію та перевірено водоймище, однак внаслідок пошуків тіла не було виявлено.

“Паралельно з цим оперативники відпрацьовували інформацію щодо осіб, які проживають на цій території. Невдовзі „вирахували“ 47-річного мешканця міста Бердичів, котрий обґрунтовано підозрювався у вчиненні цього правопорушення. Під час спілкування із працівниками поліції чоловік розповів, що проживав у вагончику разом із 24-річною дівчиною. Обидва працювали на будівельному майданчику”, — зазначили у прес-службі.

Чоловік повідомив, що його співмешканка останнім часом хворіла але до медиків вони не зверталися. Коли він прийшов до дому, то побачив, що дівчина знаходилася без ознак життя. Після чого чоловік вирішив поховати свою співмешканку, замотавши її тіло у ковдру та закопавши його біля озера.

“Чоловік показав працівникам поліції місце, де прикидав землею свою дівчину. Саме там її і знайшли правоохоронці та направили тіло на проведення експертизи”, — повідомила прес-служба.

Слідчим поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Зазначається, що під час проведення досудового розслідування слідство отримало судово-медичні висновки. Стало відомо, що дівчина до поховання дійсно померла від двосторонньої пневмонії.

На цей час у рамках розслідування цієї кримінальної справи оперативники встановлюють всі обставини інциденту.

Як повідомляв УНН, правоохоронці Одеси з’ясовують обставини загибелі чоловіка та жінки, яких виявили мертвими у власному будинку. 

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