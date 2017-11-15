В столице мужчина закопал тело своей сожительницы у озера

"В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация, что в садовом обществе люди увидели мужчину, который якобы выносил к озеру замотанное тело человека. На указанное место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений, кинологи со служебными собаками, а также спасатели", - сообщили в пресс-службе.

Представителями правоохранительных органов и спасательных служб было обследовано территорию и проверено водохранилище, однако в результате поисков тела не было обнаружено.

"Параллельно с этим оперативники отрабатывали информацию в отношении лиц, проживающих на этой территории. Вскоре "вычислили" 47-летнего жителя города Бердичев, который обоснованно подозревался в совершении этого правонарушения. Во время общения с работниками полиции мужчина рассказал, что жил в вагончике вместе с 24-летней девушкой. Оба работали на строительной площадке ", - отметили в пресс-службе.

Мужчина сообщил, что его сожительница последнее время болела но к медикам они не обращались. Когда он пришел домой, то увидел, что девушка находилась без признаков жизни. После чего мужчина решил похоронить свою сожительницу, завернув ее тело в одеяло и закопав его у озера.

"Мужчина показал работникам полиции место, где прикидывал землей свою девушку. Там ее и нашли правоохранители и направили тело на проведение экспертизы ", - сообщила пресс-служба.

Следственным полиции было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Отмечается, что во время проведения досудебного расследования следствие получило судебно-медицинские заключения. Стало известно, что девушка захоронения действительно умерла от двусторонней пневмонии.

В настоящее время в рамках расследования этого уголовного дела оперативники устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНН, правоохранители Одессы выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины, которых обнаружили мертвыми в собственном доме.