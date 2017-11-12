У столиці через погіршення погодних умов посипали дороги сіллю

"Фахівці-дорожники працюють в цілодобовому режимі, відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеорадара і метеостанцій, встановлених на в‘їздах у столицю. Зараз на київських дорогах працює 65 одиниць спеціальної техніки, яка обробляє дорожнє покриття соляною сумішшю", – зазначив керівник "Київавтодору".

За його словами, техніка чергуватиме в цілодобовому режимі, щоб оперативно реагувати на зміну погодних умов та належне утримання столичних доріг.

Нагадаємо, сьогодні 12 листопада, у Києві пішов перший сніг.