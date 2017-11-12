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У столиці через погіршення погодних умов посипали дороги сіллю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Через погіршення погодних умов, мокрий сніг з дощем і пониження температури київські вулиці превентивно обробляють соляною сумішшю. Про це заявив генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв, передає УНН з посиланням на КМДА.

"Фахівці-дорожники працюють в цілодобовому режимі, відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеорадара і метеостанцій, встановлених на в‘їздах у столицю. Зараз на київських дорогах працює 65 одиниць спеціальної техніки, яка обробляє дорожнє покриття соляною сумішшю", – зазначив керівник "Київавтодору".

За його словами, техніка чергуватиме в цілодобовому режимі, щоб оперативно реагувати на зміну погодних умов та належне утримання столичних доріг.

Нагадаємо, сьогодні 12 листопада, у Києві пішов перший сніг. 

Українські Національні Новини

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