В столице из-за ухудшения погодных условий посыпали дороги солью

"Специалисты-дорожники работают в круглосуточном режиме, отслеживают изменения погодных условий с помощью метеорадара и метеостанций, установленных на въездах в столицу. Сейчас на киевских дорогах работает 65 единиц специальной техники, которая обрабатывает дорожное покрытие соляной смесью", - отметил руководитель "Киевавтодора".

По его словам, техника будет дежурить в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на изменение погодных условий и надлежащее содержание столичных дорог.

Напомним, сегодня 12 ноября, в Киеве пошел первый снег.