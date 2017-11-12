В столице из-за ухудшения погодных условий посыпали дороги солью
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за ухудшения погодных условий, мокрый снег с дождем и понижение температуры киевские улицы превентивно обрабатывают соляной смесью. Об этом заявил генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"Специалисты-дорожники работают в круглосуточном режиме, отслеживают изменения погодных условий с помощью метеорадара и метеостанций, установленных на въездах в столицу. Сейчас на киевских дорогах работает 65 единиц специальной техники, которая обрабатывает дорожное покрытие соляной смесью", - отметил руководитель "Киевавтодора".
По его словам, техника будет дежурить в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на изменение погодных условий и надлежащее содержание столичных дорог.
Напомним, сегодня 12 ноября, в Киеве пошел первый снег.