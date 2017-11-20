У столиці біля низки пам’ятників планують встановити камери спостереження

Повідомляється, що ці камери будуть підключені до загальноміської системи відеоспостереження. Планується, що камери захищатимуть пам’ятники від вандалізму, про що йдеться у окремому дорученні першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса директору Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрію Назарову.

"Прошу вжити заходів зі встановлення камер відеоспостереження (з можливістю реагування на перетин дозволеного периметра), щоб захистити від зловмисного руйнування або пошкодження пам’яток Володимиру Великому та Миколі Щорсу, Меморіалу Вічної Слави з підключенням цих камер до загальноміської системи відеоспостереження", – зазначається у документі.

Термін виконання доручення – 29 листопада 2017 року.

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