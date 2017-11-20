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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 21902 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51687 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71244 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78038 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78327 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62924 просмотра

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В столице у ряда памятников планируют установить камеры наблюдения

В столице у ряда памятников планируют установить камеры наблюдения

Киев  •  УНН

 • 9614 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения у памятников Владимиру Великому, Николаю Щорсу и Мемориалу Вечной Славы, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что эти камеры будут подключены к общегородской системы видеонаблюдения. Планируется, что камеры будут защищать памятники от вандализма, о чем говорится в отдельном поручении первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса директору Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрию Назарову.

"Прошу принять меры по установлению камер видеонаблюдения (с возможностью реагирования на пересечение разрешенного периметра), чтобы защитить от вредоносных разрушений или повреждения памятников Владимиру Великому и Николаю Щорсу, Мемориал Вечной Славы с подключением этих камер в общегородской системы видеонаблюдения", - отмечается в документе.

Срок исполнения поручения - 29 ноября 2017 года.

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