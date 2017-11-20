В столице у ряда памятников планируют установить камеры наблюдения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения у памятников Владимиру Великому, Николаю Щорсу и Мемориалу Вечной Славы, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Сообщается, что эти камеры будут подключены к общегородской системы видеонаблюдения. Планируется, что камеры будут защищать памятники от вандализма, о чем говорится в отдельном поручении первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса директору Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрию Назарову.
"Прошу принять меры по установлению камер видеонаблюдения (с возможностью реагирования на пересечение разрешенного периметра), чтобы защитить от вредоносных разрушений или повреждения памятников Владимиру Великому и Николаю Щорсу, Мемориал Вечной Славы с подключением этих камер в общегородской системы видеонаблюдения", - отмечается в документе.
Срок исполнения поручения - 29 ноября 2017 года.
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