В столице у ряда памятников планируют установить камеры наблюдения

Сообщается, что эти камеры будут подключены к общегородской системы видеонаблюдения. Планируется, что камеры будут защищать памятники от вандализма, о чем говорится в отдельном поручении первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса директору Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрию Назарову.

"Прошу принять меры по установлению камер видеонаблюдения (с возможностью реагирования на пересечение разрешенного периметра), чтобы защитить от вредоносных разрушений или повреждения памятников Владимиру Великому и Николаю Щорсу, Мемориал Вечной Славы с подключением этих камер в общегородской системы видеонаблюдения", - отмечается в документе.

Срок исполнения поручения - 29 ноября 2017 года.

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