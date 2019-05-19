У столиці безробітного пограбували на 30 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У столиці невідомі скоїли розбійний напад та забрали у чоловіка гроші на загальну суму 30 тисяч доларів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Грабіжники увірвалися до приватного будинку, в якому мешкає офіційно непрацюючий чоловік. Зловмисники побили його та зв’язали, після чого забрали гроші на загальну суму 30 тисяч доларів.
З награбованим злочинці зникли з місця події.
За данім фактом розпочато розслідування за ст. 187 КК України (Розбій).
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Як повідомляв УНН, у Одесі чоловіка серед вулиці пограбували на мільйон 700 тисяч гривень.