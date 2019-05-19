В столице безработного ограбили на 30 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В столице неизвестные совершили разбойное нападение и забрали у мужчины деньги на общую сумму 30 000 долларов. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Грабители ворвались в частный дом, в котором проживает официально неработающий мужчина. Злоумышленники избили его и связали, после чего забрали деньги на общую сумму 30 000 долларов.
С награбленным преступники скрылись с места происшествия.
По данном факту начато расследование по ст. 187 УК Украины (Разбой).
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Как сообщал УНН, в Одессе мужчину посреди улицы ограбили на миллион 700 тыс. гривен.