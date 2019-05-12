У столиці Албанії відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Учасники антиурядових протестів у столиці Албанії ввечері в суботу вступили в зіткнення з силами безпеки республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Кілька тисяч протестувальників зібралися в суботу, 11 травня, перед будівлею парламенту в Тирані з вимогою відставки голови Ради міністрів Еді Рами.
Вони стали кидати в поліцейських пляшки із запальною сумішшю і петарди, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети.
За словами представників екстрених служб, не менше дванадцяти співробітників поліції отримали поранення.
Нагадаємо, акції протесту в Албанії тривають з грудня 2018 року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Едді Рамою в корупції і зв'язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем'єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.