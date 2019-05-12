В столице Албании произошли столкновения демонстрантов с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Участники антиправительственных протестов в столице Албании вечером в субботу вступили в столкновения с силами безопасности республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Несколько тысяч протестующих собрались в субботу, 11 мая, перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки председателя Совета министров Эди Рамы.
Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы.
По словам представителей экстренных служб, не менее двенадцати сотрудников полиции получили ранения.
Напомним, акции протеста в Албании продолжаются с декабря 2018 года. Оппозиция обвиняет правительство во главе с Эдди Рамой в коррупции и связях с организованной преступностью. Представители оппозиции, которые покинули в знак протеста свои депутатские места в феврале, отказываются от диалога с премьер-министром и требуют, чтобы правительство пошло на досрочные выборы без Рамы.