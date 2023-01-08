У столичному регіоні завтра прогнозують поривчастий вітер: рівень небезпеки «жовтий»
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Києві та області завтра, 9 січня, очікується погіршення погоди – синоптики прогнозують сильний вітер, повідомляє УНН.
За інформацією Укргідрометцентру, 9 січня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності (жовтий – ред.).
Цього дня в регіоні прогнозується місцями невеликий сніг.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
«Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць.
Фахівці нагадують, під час сильних поривів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач», - повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.