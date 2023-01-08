В столичном регионе завтра прогнозируют порывистый ветер: уровень опасности "желтый"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Киеве и области завтра, 9 января, ожидается ухудшение погоды – синоптики прогнозируют сильный ветер, сообщает УНН.
По информации Укргидрометцентра, 9 января порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности (желтый – ред.).
В этот день в регионе прогнозируется местами небольшой снег.
Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
«Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.
Специалисты напоминают, во время сильных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач», - сообщили в Киевской областной военной администрации.