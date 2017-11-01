У столичному парку знайшли повішеним чоловіка

"Зараз розбираюсь, поки встановлюємо, що трапилося. Дійсно знайшли тіло чоловіка" ,- сказала М.Броцюк.

Вона уточнила, що тіло було виявлено сьогодні вранці і наразі поліція встановлює особу померлого. Крім того слідчі встановлюють чи це було самогубство чи вбивство.

Як раніше писав УНН, на Харківщині чоловік покінчив життя самогубством після сварки з дружиною.