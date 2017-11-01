В столичном парке нашли повешенным мужчину

"Сейчас разбираюсь, пока устанавливаем, что случилось. Действительно нашли тело мужчины", - сказала М.Броцюк.

Она уточнила, что тело было обнаружено сегодня утром и сейчас полиция устанавливает личность погибшего. Кроме того следователи устанавливают самоубийство єто или убийство.

Как ранее писал УНН, в Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством после ссоры с женой.