В столичном парке нашли повешенным мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В парке в Соломенском районе Киева нашли тело мужчины. Об этом УНН рассказала пресс-офицер Соломенского управления полиции Марьяна Броцюк.
"Сейчас разбираюсь, пока устанавливаем, что случилось. Действительно нашли тело мужчины", - сказала М.Броцюк.
Она уточнила, что тело было обнаружено сегодня утром и сейчас полиция устанавливает личность погибшего. Кроме того следователи устанавливают самоубийство єто или убийство.
Как ранее писал УНН, в Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством после ссоры с женой.