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У столичному метро утворилось скупчення людей через "дії проти скупчення людей"

Київ • УНН

 • 21099 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У київському метрополітені на станції “Арсенальна” утворилося скупчення людей на вході через дії, які впроваджує адміністрація метрополітену для уникнення скупчення людей. Про це УНН повідомили очевидці ситуації.

У столичному метро утворилось скупчення людей через "дії проти скупчення людей"

Деталі

Близько 18:45 на вході до станції метро “Арсенальна” перекрили вхід через велике скупчення людей. Деякий час натовп зростав через обмеження на вході.

Як роз’яснили у метрополітені, відповідні дії впроваджуються у метро вже другий рік поспіль задля уникнення скупчення людей.

Цитата

“Такі методи використовуються вже два роки поспіль у пікові години задля уникнення скупчення людей, коли дві або три двері перекриваються”, - зазначила у коментарі УНН заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 1023 хворих на коронавірус, 29 людей померли.

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