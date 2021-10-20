У столичному метро утворилось скупчення людей через "дії проти скупчення людей"

Деталі

Близько 18:45 на вході до станції метро “Арсенальна” перекрили вхід через велике скупчення людей. Деякий час натовп зростав через обмеження на вході.

Як роз’яснили у метрополітені, відповідні дії впроваджуються у метро вже другий рік поспіль задля уникнення скупчення людей.

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“Такі методи використовуються вже два роки поспіль у пікові години задля уникнення скупчення людей, коли дві або три двері перекриваються”, - зазначила у коментарі УНН заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

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