В столичном метро образовалось скопление людей из-за "действий против скопления людей"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В киевском метрополитене на станции "Арсенальная" образовалось скопление людей на входе из-за действий, которые внедряет администрация метрополитена во избежание скопления людей. Об этом сообщили УНН очевидцы ситуации.
Детали
Около 18:45 на входе на станцию метро "Арсенальная" перекрыли вход из-за большого скопления людей. Некоторое время толпа росла из-за ограничений на входе.
Как разъяснили в метрополитене, соответствующие действия внедряются в метро уже второй год подряд во избежание скопления людей.
Цитата
"Такие методы используются уже два года подряд в пиковые часы во избежание скопления людей, когда две или три двери перекрываются", - отметила в комментарии УНН заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
Напомним
В столице за прошедшие сутки обнаружили 1023 больных коронавирусом, 29 человек умерли.