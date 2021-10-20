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В столичном метро образовалось скопление людей из-за "действий против скопления людей"

Киев • УНН

 • 21099 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В киевском метрополитене на станции "Арсенальная" образовалось скопление людей на входе из-за действий, которые внедряет администрация метрополитена во избежание скопления людей. Об этом сообщили УНН очевидцы ситуации.

В столичном метро образовалось скопление людей из-за "действий против скопления людей"

Детали

Около 18:45 на входе на станцию метро "Арсенальная" перекрыли вход из-за большого скопления людей. Некоторое время толпа росла из-за ограничений на входе.

Как разъяснили в метрополитене, соответствующие действия внедряются в метро уже второй год подряд во избежание скопления людей.

Цитата

"Такие методы используются уже два года подряд в пиковые часы во избежание скопления людей, когда две или три двери перекрываются", - отметила в комментарии УНН заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Напомним

В столице за прошедшие сутки обнаружили 1023 больных коронавирусом, 29 человек умерли.

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