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У столичному хостелі вночі сталась пожежа, є загиблий

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. В ніч на 26 вересня, внаслідок пожежі у хостелі в Святошинському районі Києва, загинула людина. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС, передає УНН.

Деталі

26 вересня о 03:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, 36, що у Святошинському районі столиці.

По прибуттю на місце події надзвичайники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розміщеній на 3-поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел.

Повідомляється, що о 03:31 пожежу було локалізовано та о 03:53 — ліквідовано на площі 40 кв. м.

Цитата

“По прибуттю першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що попередньо в кімнаті знаходилось три особи, на момент прибуття бійців один з них вистрибнув з вікна 3-поверху та отримав травму, попередньо — перелом ключиці, інший вибіг по сходах на вулицю, а третього чоловіка 1987 року народження було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі. Постраждалого чоловіка, що отримав травми від падіння з висоти було госпіталізовано до 1-ї обласної клінічної лікарні для обстеження”, — повідомили у ДСНС.

Доповнення

Наразі встановлюються причини виникнення пожежі.

Нагадаємо

22 вересня у київському Гідропарку сталася пожежа, внаслідок якої загинула людина.

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