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В столичном хостеле ночью произошел пожар, есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В ночь на 26 сентября, в результате пожара в хостеле в Святошинском районе Киева, погиб человек. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.

Детали

26 сентября в 3:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко, 36, в Святошинском районе столицы.

По прибытию на место происшествия чрезвычайники установили, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованной под хостел.

Сообщается, что в 3:31 пожар был локализован и в 3:53 — ликвидирован на площади 40 кв. м.

Цитата

“По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-этажа и получил травмы, предварительно — перелом ключицы, другой взбежал по лестнице на улицу, а третьего мужчины 1987 года рождения было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара. Пострадавшего мужчину, получившего травмы от падения с высоты был госпитализирован в 1-й областной клинической больницы для обследования ”, - сообщили в ДСНС.

Дополнение

Устанавливаются причины возгорания.

Напомним

22 сентября во киевском Гидропарке произошел пожар, в результате которого погиб человек.

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