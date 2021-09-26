В столичном хостеле ночью произошел пожар, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В ночь на 26 сентября, в результате пожара в хостеле в Святошинском районе Киева, погиб человек. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
Детали
26 сентября в 3:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко, 36, в Святошинском районе столицы.
По прибытию на место происшествия чрезвычайники установили, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованной под хостел.
Сообщается, что в 3:31 пожар был локализован и в 3:53 — ликвидирован на площади 40 кв. м.
Цитата
“По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-этажа и получил травмы, предварительно — перелом ключицы, другой взбежал по лестнице на улицу, а третьего мужчины 1987 года рождения было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара. Пострадавшего мужчину, получившего травмы от падения с высоты был госпитализирован в 1-й областной клинической больницы для обследования ”, - сообщили в ДСНС.
Дополнение
Устанавливаются причины возгорания.
Напомним
22 сентября во киевском Гидропарке произошел пожар, в результате которого погиб человек.