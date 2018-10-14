У столичному будинку стався вибух газу, є постраждалі

Як розповіли рятувальники, сьогодні після опівночі, до них надійшла інформація про вибух у Святошинському районі у квартирі на восьмому поверху дев’ятиповерхового будинку.

“На місці події було встановлено, що на восьмому поверсі будинку, в одній з квартир, на кухні стався вибух газу. На щастя, вибух не призвів до пожежі, але були вибиті шибки та вхідні двері — конструкція будинку не постраждала”, — розповіли у ДСНС.

Рятувальники додали, що внаслідок події, постраждали чоловік та жінка, яких було госпіталізовано до медичного закладу.

Нагадаємо, в селі Велика Бакта на Закарпатті вибух газу повністю зруйнував житловий будинок.