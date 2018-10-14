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7 марта, 19:45 • 164337 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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В столичном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В столичном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 5333 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Святошинском районе Киева в многоэтажном доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в городе Киеве.

Как рассказали спасатели, сегодня после полуночи, к ним поступила информация о взрыве в Святошинском районе в квартире на восьмом этажа девятиэтажного дома.

"На месте происшествия было установлено, что на восьмом этаже дома, в одной из квартир, на кухне произошел взрыв газа. К счастью, взрыв не привел к пожару, но были выбиты стекла и входные двери - конструкция дома не пострадала", - рассказали в ГоСЧС.

Спасатели добавили, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые были госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним, в селе Бакта на Закарпатье взрыв газа полностью разрушил жилой дом.

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