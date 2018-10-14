В столичном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В Святошинском районе Киева в многоэтажном доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали два человека. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в городе Киеве.
Как рассказали спасатели, сегодня после полуночи, к ним поступила информация о взрыве в Святошинском районе в квартире на восьмом этажа девятиэтажного дома.
"На месте происшествия было установлено, что на восьмом этаже дома, в одной из квартир, на кухне произошел взрыв газа. К счастью, взрыв не привел к пожару, но были выбиты стекла и входные двери - конструкция дома не пострадала", - рассказали в ГоСЧС.
Спасатели добавили, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые были госпитализированы в медицинское учреждение.
Напомним, в селе Бакта на Закарпатье взрыв газа полностью разрушил жилой дом.