В столичном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Как рассказали спасатели, сегодня после полуночи, к ним поступила информация о взрыве в Святошинском районе в квартире на восьмом этажа девятиэтажного дома.

"На месте происшествия было установлено, что на восьмом этаже дома, в одной из квартир, на кухне произошел взрыв газа. К счастью, взрыв не привел к пожару, но были выбиты стекла и входные двери - конструкция дома не пострадала", - рассказали в ГоСЧС.

Спасатели добавили, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые были госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним, в селе Бакта на Закарпатье взрыв газа полностью разрушил жилой дом.