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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У столичному будинку між поверхами виявили тіло повішеної жінки

Київ • УНН

 • 9163 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Святошинському районі столиці у житловому будинку між першим та другим поверхами виявили тіло повішеної жінки. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліція міста Києва.

У столичному будинку між поверхами виявили тіло повішеної жінки

За словами правоохоронців, 8 серпня до них надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Наумова 19 виявили тіло жінки.

“На місці події правоохоронці поспілкувались з місцевими жителями, які розповіли, що бачили як загибла приходила до однієї з квартир, а потім вона вийшла на вулицю. Згодом її виявили повішеною, а в руках у загиблої був білий ведмедик”, — розповіли правоохоронці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство, з поміткою “самогубство”) ККУ, встановлюються всі подробиці події.

Нагадаємо, Бориспільському районі місцевий житель під час збору грибів знайшов на дереві повішене тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісті.

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