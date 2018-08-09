У столичному будинку між поверхами виявили тіло повішеної жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Святошинському районі столиці у житловому будинку між першим та другим поверхами виявили тіло повішеної жінки. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліція міста Києва.
За словами правоохоронців, 8 серпня до них надійшло повідомлення про те, що на вулиці Генерала Наумова 19 виявили тіло жінки.
“На місці події правоохоронці поспілкувались з місцевими жителями, які розповіли, що бачили як загибла приходила до однієї з квартир, а потім вона вийшла на вулицю. Згодом її виявили повішеною, а в руках у загиблої був білий ведмедик”, — розповіли правоохоронці.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство, з поміткою “самогубство”) ККУ, встановлюються всі подробиці події.
Нагадаємо, Бориспільському районі місцевий житель під час збору грибів знайшов на дереві повішене тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісті.