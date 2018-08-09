В столичном доме между этажами обнаружили тело повешенной женщины

По словам правоохранителей, 8 августа к ним поступило сообщение о том, что на улице Генерала Наумова 19 обнаружили тело женщины.

"На месте происшествия правоохранители пообщались с местными жителями, которые рассказали, что видели как погибшая приходила в одну из квартир, а потом она вышла на улицу. Впоследствии ее обнаружили повешенной, а в руках у погибшей был белый мишка", - рассказали правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "самоубийство") УКУ, устанавливаются все подробности произошедшего.

Напомним, Бориспольском районе местный житель во время сбора грибов нашел на дереве повешенное тело мужчины, который считался пропавшим без вести.