У столичній квартирі поліція виявила тіло чоловіка зі зв’язаними кінцівками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Києві в Оболонському районі правоохоронні органи виявили тіло чоловіка із зв’язаними кінцівками та зі слідами побоїв, передає УНН, посилаючись на прес-службу ГУ Нацполіції міста Києва.
“Вчора, 4 листопада спецлінію 102 зателефонувала 41-річна місцева мешканка та повідомила, що четвертий день не може зв’язатись із колишнім чоловіком. Тож вона разом зі свекрухою навідалися у його помешкання, де виявили господаря мертвим. При цьому зазначили, що у квартирі все перевернуто”, — повідомили у прес-службі.
Слідчо-оперативна група виявила тіло 45-річного киянина зі зв’язаними руками та ногами. На тілі чоловіка були численні синці від побоїв.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Як писав УНН, у Волновасі чоловік до смерті забив знайому.