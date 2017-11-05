У столичній квартирі поліція виявила тіло чоловіка зі зв’язаними кінцівками

“Вчора, 4 листопада спецлінію 102 зателефонувала 41-річна місцева мешканка та повідомила, що четвертий день не може зв’язатись із колишнім чоловіком. Тож вона разом зі свекрухою навідалися у його помешкання, де виявили господаря мертвим. При цьому зазначили, що у квартирі все перевернуто”, — повідомили у прес-службі.

Слідчо-оперативна група виявила тіло 45-річного киянина зі зв’язаними руками та ногами. На тілі чоловіка були численні синці від побоїв.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Як писав УНН, у Волновасі чоловік до смерті забив знайому.