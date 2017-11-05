В столичной квартире полиция обнаружила тело мужчины со связанными конечностями

"Вчера, 4 ноября на спецлинию 102 позвонила 41-летняя местная жительница и сообщила, что четвертый день не может связаться с бывшим мужем. Поэтому она вместе со свекровью наведались в его дом, где обнаружили хозяина мертвым. При этом отметили, что в квартире все перевернуто", - сообщили в пресс-службе.

Следственно-оперативные группа обнаружила тело 45-летнего киевлянина со связанными руками и ногами. На теле мужчины были многочисленные синяки от побоев.

По данному факту начато уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как писал УНН, в Волновахе мужчина до смерти забил знакомую .