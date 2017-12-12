У столичній галереї "Лавра" з'явилась перша панорамна відеопроекція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Київській муніципальній галереї мистецтв "Лавра" з'явилась перша панорамна відео проекція. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає УНН.
Повідомляється, що проекція на 15 000 люменів (3000 на 5) дозволяє транслювати витвори мистецтва та створювати інсталяції у 3-D форматі.
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"Тепер усі художники, які працюють в актуальному напрямі "digital art", зможуть демонструвати свої роботи тут. Це можуть бути відтворені картини, великі інсталяції, перформанси з цілим набором візуальних ефектів. Вважаю це першим кроком до створення повноцінної цифрової галереї з проекційними стінами, стелею та підлогою", – сказала директор галереї "Лавра" Тетяна Миронова.