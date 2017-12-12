В столичной галерее "Лавра" появилась первая панорамная видеопроекция

Сообщается, что проекция на 15000 люменов (3000 на 5) позволяет транслировать произведения искусства и создавать инсталляции в 3-D формате.

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"Теперь все художники, которые работают в актуальном направлении "digital art", смогут демонстрировать свои работы здесь. Это могут быть воспроизведенные картины, большие инсталляции, перформансы с целым набором визуальных эффектов. Считаю это первым шагом к созданию полноценной цифровой галереи с проекционными стенами, потолком и полом", - сказала директор галереи "Лавра" Татьяна Миронова.