В столичной галерее "Лавра" появилась первая панорамная видеопроекция

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 43831 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 24922 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103364 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105139 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121382 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104381 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106595 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112914 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117298 просмотра

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В столичной галерее "Лавра" появилась первая панорамная видеопроекция

В столичной галерее "Лавра" появилась первая панорамная видеопроекция

Киев  •  УНН

 • 25378 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киевской муниципальной галерее искусств "Лавра" появилась первая панорамная видеопроекция. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Сообщается, что проекция на 15000 люменов (3000 на 5) позволяет транслировать произведения искусства и создавать инсталляции в 3-D формате.

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"Теперь все художники, которые работают в актуальном направлении "digital art", смогут демонстрировать свои работы здесь. Это могут быть воспроизведенные картины, большие инсталляции, перформансы с целым набором визуальных эффектов. Считаю это первым шагом к созданию полноценной цифровой галереи с проекционными стенами, потолком и полом", - сказала директор галереи "Лавра" Татьяна Миронова.

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