У столичних школах просять посилити заходи безпеки

За його словами, майже в кожному третьому навчальному закладі комунальної власності міста встановлено охорону, яка утримується за рахунок грошей батьків.

“Однак всі ці заходи є недостатніми для захисту дітей. Сторож, який відповідає за охорону приміщень і споруд, не може повноцінно перешкоджати проникненню в будинок сторонніх осіб”, — пояснює депутат.

Марченко нагадав, що програма з фінансування фізичної охорони шкіл успішно реалізована в Харкові, Дніпрі та Кременчуці. У зв’язку з цим депутат попросив київську владу посприяти у вирішенні питання фінансування охорони навчальних закладів на 2019 рік.

Як писав УНН, цього року сталася рекордна кількість масових отруєнь дітей в дитячих навчальних та оздоровчих закладах.

За даними Держпродспоживслужби, причиною такого стану справ є тривалий мораторій на перевірки.

Також нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, перевірки постачальників продуктів харчування в дитячі навчальні заклади сьогодні на системній основі не здійснюються.

“Є прогалина в законодавстві, зокрема, положення про проведення закупівель продуктів харчування навчальними закладами не приведено у відповідність з оновленим законодавством: мова про так звану реформу Держпродспоживслужби. Зараз якраз працюємо в цьому напрямку і за участю КМУ, сподіваюся, ми виправимо цю прогалину в найкоротші терміни”, - зазначив політик на своїй сторінці в Facebook.