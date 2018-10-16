В столичных школах просят усилить меры безпасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Депутат Киевсовета Роман Марченко обратился в Киевскую городскую государственную администрацию и Киевский городской совет с просьбой усилить меры безопасности в столичных школах, передает УНН со ссылкой на соответствующий депутатский запрос.
По его словам, почти в каждом третьем учебном заведении коммунальной собственности города установлена охрана, которая содержится за счет денег родителей.
“Однако все эти меры недостаточны для защиты детей. Сторож, который отвечает за охрану помещений и сооружений, не может полноценно препятствовать проникновению в здание посторонних лиц”, — объясняет депутат.
Марченко напомнил, что программа по финансированию физической охраны школ успешно реализована в Харькове, Днепре и Кременчуге. В связи с этим депутат попросил киевскую власть поспособствовать в решении вопроса финансирования охраны учебных заведений на 2019 год.
Как писал УНН, в этом году произошло рекордное количество массовых отравлений детей в детских учебных и оздоровительных учреждениях.
По данным Госпродпотребслужбы, виной такому положению дел является длительный мораторий на проверки.
Также напомним, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения сегодня на системной основе не осуществляются.
“Есть пробел в законодательстве, в частности, положения о проведении закупок продуктов питания учебными заведениями не приведены в соответствие с обновленным законодательством: речь о так называемой реформе Госпродпотребслужбы. Сейчас как раз работаем в этом направлении и при участии КМУ, надеюсь, мы исправим этот пробел в кратчайшие сроки”, — отметил политик на своей странице в Facebook.