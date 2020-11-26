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У столичних інтернатах для людей похилого віку немає тестів на COVID-19 - у КМДА це заперечують

У столичних інтернатах для людей похилого віку немає тестів на COVID-19 - у КМДА це заперечують

Київ • УНН

 • 16045 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. У КМДА повідомляють, що будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб із інвалідністю забезпечені експрес-тестами на антиген коронавірусу. Але у самих інтернатних установах відповідають, що тестів для визначення антигену для скринінгового обстеження мешканців на обліку немає, повідомляє УНН.

Так, у департаменті соціальної політики Київської міської ради на запит УНН відповіли, що у їхньому підпорядкуванні перебувають два дитячих будинки-інтернати, чотири психоневрологічних інтернати, а також два будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю: Київський геріатричний пансіонат та Київський пансіонат ветеранів праці.

"Інтернатні установи забезпечені швидкими тестами на визначення антигену групи А+В та швидкими тестами Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test Card", - зазначили у КМДА.

Проте на запит УНН у Київському пансіонаті ветеранів праці відповіли, що тестів для визначення антигену для попереднього скринінгового обстеження мешканців пансіонату на обліку немає.

"Разом із тим, ми заявляємо про зацікавленість у запровадженні скринінгового тестування мешканців та відвідувачів пансіонату, як одного із запобіжників поширення коронавірусу", - написали в інтернатній установі для людей похилого віку.

Загальна кількість мешканців інтернатних закладів Києва, за інформацією КМДА, складає всього лише 2 168 осіб. Зазначимо, що у Німеччині, Австрії, Естонії та інших європейських країнах мешканців установ для людей похилого віку та людей з інвалідністю, персонал і відвідувачів масово та регулярно тестують "антигенними" тестами - з метою захисту від COVID-19.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України виступають за масове тестування населення вітчизняними ІФА-тестами на антиген.

Завдяки їхній високій чутливості, швидкості та низькій ціні в них вбачають альтернативу дороговартісному й складному ПЛР-тестуванню. Разом із тим, у процесі сертифікації тест-систем у ЦГЗ МОЗ виявили, що українські ІФА-тести на антиген значно чутливіші й точніші за експрес-тести на антиген. 

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