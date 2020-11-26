В столичных интернатах для пожилых людей нет тестов на COVID-19 - в КГГА это отрицают

Так, в департаменте социальной политики Киевского городского совета на запрос УНН ответили, что в их подчинении находятся два детских дома-интерната, четыре психоневрологических интернатах, а также два дома-интерната для престарелых и лиц с инвалидностью: Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда.

"Интернатные учреждения обеспечены быстрыми тестами на определение антигена группы А+В и быстрыми тестами Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test Card", - отметили в КГГА.

Однако на запрос УНН в Киевском пансионате ветеранов труда ответили, что тестов для определения антигена для предварительного скринингового обследования жителей пансионата на учете нет.

"Вместе с тем, мы заявляем о заинтересованности во внедрении скринингового тестирования жителей и посетителей пансионата, как одного из предохранителей распространение коронавируса", - написали в интернатном учреждении для пожилых людей.

Общее количество жителей интернатных заведений Киева, по информации КГГА, составляет всего лишь 2168 человек. Отметим, что в Германии, Австрии, Эстонии и других европейских странах жителей учреждений для пожилых людей и людей с инвалидностью, персонал и посетителей массово и регулярно тестируют "антигенными" тестами - с целью защиты от COVID-19.

Напомним, что в Верховной Раде Украины выступают за массовое тестирование населения отечественными ИФА-тестами на антиген.

Благодаря их высокой чувствительности, скорости и низкой цене в них видят альтернативу дорогостоящему и сложному ПЦР-тестированию. Вместе с тем, в процессе сертификации тест-систем в ЦОЗ Минздрава выявили, что украинские ИФА-тесты на антиген значительно чувствительнее и точнее за экспресс-тесты на антиген.