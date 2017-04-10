У Стокгольмі вшанували пам'ять загиблих внаслідок теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У центрі шведської столиці відбулася мирна акція проти терору в пам’ять про загиблих під колесами вантажівки 7 квітня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Акція під назвою „маніфестація любові“ відбулася в неділю, 9 квітня, на площі Сергельсторг в центрі Стокгольма. Ця площа розташована на відстані кількох сотень метрів від того місця, де 7 квітня вантажівка в’їхала в натовп людей”, — йдеться в повідомленні.
До заходу, мета якого — мирний протест громадян проти терору, приєдналося багато жителів та гостей міста. За даними місцевих ЗМІ, на площі зібралось близько 10 тисяч людей.
Учасники маніфестації вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. З промовами виступили політики, блогери та артисти естради. Маніфестанти тримали в своїх руках таблички з написами “Стокгольм у моєму серці”, “Ми засуджуємо терор та насильство”. Багато учасників принесли з собою свічки та квіти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вантажівка в’їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, є загиблі та поранені.