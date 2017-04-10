В Стокгольме почтили память погибших в результате теракта

“Акция под названием” манифестация любви “состоялась в воскресенье, 9 апреля, на площади Сергельсторг в центре Стокгольма. Эта площадь расположена на расстоянии нескольких сотен метров от того места, где 7 апреля грузовик въехал в толпу людей”, — говорится в сообщении.

К западу, цель которого — мирный протест граждан против террора, присоединилось много жителей и гостей города. По данным местных СМИ, на площади собралось около 10 000 человек.

Участники манифестации почтили память погибших минутой молчания. С речами выступили политики, блогеры и артисты эстрады. Манифестанты держали в своих руках таблички с надписями “Стокгольм в моем сердце”, “Мы осуждаем террор и насилие”. Многие участники принесли с собой свечи и цветы.

Напомним, как сообщал УНН, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые.