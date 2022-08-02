У статтях про звільнення Шмигаля найбільше вихваляють Ростислава Шурму - ЗМІ

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму частіше за інших вихваляють у матеріалах ЗМІ, присвячених непідтвердженому звільненню Дениса Шмигаля з посту прем’єр-міністра. Про це йдеться у статті Главкому, де також перераховуються й інші найбільш згадувані претенденти на посаду голови уряду, передає УНН.

Там зауважують, що у більшості неперевірених повідомлень про швидке звільнення Кабміну наступником Шмигаля називають непублічного замголови Офісу президента Ростислава Шурму, якого «рясно покривають єлеєм» захоплених компліментів.

«Він згадується як «досвідчений керівник». Саме його анонімні джерела називають головним претендентом на місце Шмигаля», – аналізує інформпростір політичний експерт Тетяна Лупова.

Крім того, ЗМІ пригадали гучні скандали за участю «головного претендента». Так, відомо, що з 2015 до лютого 2020 року Ростислав Шурма очолював запорізький осередок проросійського «Опозиційного блоку», діяльність якого заборонена в Україні. А у липні цього року медіа звинувачували замголови ОП у лобіюванні розпродажу українських лісів.

«Відомо, що в ОП він займається економікою. Але, крім скандалу щодо лобізму законопроекту про передачу українських лісів у приватні руки, Ростислав Ігорович не запамятався геть нічим. Незважаючи на посаду та сферу, у роботі Ростислав Шурма уникає публічності та будь-якої конкретики, воліючи займатися абстрактними проектами без термінів і зобов'язань», – констатує автор матеріалу.

Як говориться у статті, вважають, що «Шурма – людина Ріната Ахметова, хоча, за повідомленнями багатьох видань, колишнього гендиректора заводу «Запоріжсталь» кілька разів звільняли з групи СКМ зі скандалом через відкати з постачальників на комбінаті».

Також у статті перераховують й інших претендентів на посаду голови Кабміну, яких згадували у ЗМІ.

Зокрема, першу віце-прем'єрку Юлію Свириденко «з рівнем заступника бухгалтера ТОВки» і міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до якого є багато питань у зв’язку з «Великим будівництвом» та його новим багатомільярдним проєктом Fast Recovery.

А також – міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, який до війни був практично переконаний у своєму призначенні, але тепер вимушений битися не тільки за крісло прем’єра, але й за проходження опалювального сезону. Та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який «часто переоцінює свої сили та береться за те, про що не має уявлення».

Крім того, у виданні підкреслюють, що чутки про звільнення уряду жодним чином не підтверджуються.

«Чутки про звільнення Кабміну Шмигаля мусуються вже кілька місяців. При цьому офіційних підстав чекати на будь-які перестановки – немає, а припущення засновані на думці «анонімних джерел». Але в інформаційному просторі триває завзяте нагнітання та розгойдування ситуації», – констатують у виданні.