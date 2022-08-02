В статьях об увольнении Шмыгаля больше всего восхваляют Ростислава Шурму - СМИ

ukru
14 марта, 19:57 • 101398 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 115893 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 106849 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137839 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137813 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112854 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106512 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92801 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111418 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136829 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 62878 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 51560 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 25957 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 36905 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 23360 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 9763 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 235373 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265628 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202620 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207664 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 101398 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101168 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119111 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121548 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128850 просмотра
Актуальное
В статьях об увольнении Шмыгаля больше всего восхваляют Ростислава Шурму - СМИ

В статьях об увольнении Шмыгаля больше всего восхваляют Ростислава Шурму - СМИ

Киев • УНН

 • 283515 просмотра

С 2015 по февраль 2020 года Ростислав Шурма возглавлял запорожскую ячейку пророссийского «Оппозиционного блока»

КИЕВ. 2 августа. УНН. Замглавы Офиса президента Ростислава Шурму чаще других восхваляют в материалах СМИ, посвященных неподтвержденному увольнению Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра. Об этом говорится в статье Главкома, где также перечисляются и другие наиболее упоминавшиеся претенденты на должность главы правительства, передает УНН.

Там отмечают, что в большинстве непроверенных сообщений о скором увольнении Кабмина преемником Шмыгаля называют непубличного замглавы Офиса президента Ростислава Шурму, которого «обильно покрывают елеем» восторженных комплиментов.

«Он упоминается как «опытный руководитель». Именно его анонимные источники называют главным претендентом на место Шмыгаля», – анализирует информпространство политический эксперт Татьяна Лупова.

Кроме того, СМИ вспомнили громкие скандалы с участием «главного претендента». Так, известно, что с 2015 по февраль 2020 года Ростислав Шурма возглавлял запорожскую ячейку пророссийского «Оппозиционного блока», деятельность которого запрещена в Украине. А в июле этого года медиа обвиняли замглавы ОП в лоббировании распродажи украинских лесов.

«Известно, что в ОП он занимается экономикой. Но, кроме скандала по поводу лоббизма законопроекта о передаче украинских лесов в частные руки, Ростислав Игоревич не запомнился ничем. Несмотря на должность и сферу, в работе Ростислав Шурма избегает публичности и какой-либо конкретики, предпочитая заниматься абстрактными проектами без терминов и обязательств», – констатирует автор материала.

Как говорится в статье, считают, что «Шурма – человек Рината Ахметова, хотя, по сообщениям многих изданий, бывшего гендиректора завода «Запорожсталь» несколько раз увольняли из группы СКМ со скандалом из-за откатов с поставщиков на комбинате».

Также в статье перечисляют и других претендентов на должность главы Кабмина, которых упоминали в СМИ.

В частности, первого вице-премьера Юлию Свириденко «с уровнем заместителя бухгалтера ООО» и министра инфраструктуры Александра Кубракова, к которому есть много вопросов в связи с «Большим строительством» и его новым многомиллиардным проектом Fast Recovery.

А также – министра регионального развития Алексея Чернышова, который до войны был практически убежден в своем назначении, но теперь вынужден сражаться не только за кресло премьера, но и за прохождение отопительного сезона. И министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который часто переоценивает свои силы и берется за то, о чем не имеет представления».

Кроме того, в издании подчеркивают, что слухи об увольнении правительства никоим образом не подтверждаются.

«Слухи об увольнении Кабмина Шмыгаля муссируются уже несколько месяцев. При этом официальных оснований ждать каких-либо перестановок – нет, а предположения основаны на мнении «анонимных источников». Но в информационном пространстве продолжается упорное нагнетание и раскачка ситуации», – констатируют в издании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы