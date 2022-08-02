В статьях об увольнении Шмыгаля больше всего восхваляют Ростислава Шурму - СМИ

КИЕВ. 2 августа. УНН. Замглавы Офиса президента Ростислава Шурму чаще других восхваляют в материалах СМИ, посвященных неподтвержденному увольнению Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра. Об этом говорится в статье Главкома, где также перечисляются и другие наиболее упоминавшиеся претенденты на должность главы правительства, передает УНН.

Там отмечают, что в большинстве непроверенных сообщений о скором увольнении Кабмина преемником Шмыгаля называют непубличного замглавы Офиса президента Ростислава Шурму, которого «обильно покрывают елеем» восторженных комплиментов.

«Он упоминается как «опытный руководитель». Именно его анонимные источники называют главным претендентом на место Шмыгаля», – анализирует информпространство политический эксперт Татьяна Лупова.

Кроме того, СМИ вспомнили громкие скандалы с участием «главного претендента». Так, известно, что с 2015 по февраль 2020 года Ростислав Шурма возглавлял запорожскую ячейку пророссийского «Оппозиционного блока», деятельность которого запрещена в Украине. А в июле этого года медиа обвиняли замглавы ОП в лоббировании распродажи украинских лесов.

«Известно, что в ОП он занимается экономикой. Но, кроме скандала по поводу лоббизма законопроекта о передаче украинских лесов в частные руки, Ростислав Игоревич не запомнился ничем. Несмотря на должность и сферу, в работе Ростислав Шурма избегает публичности и какой-либо конкретики, предпочитая заниматься абстрактными проектами без терминов и обязательств», – констатирует автор материала.

Как говорится в статье, считают, что «Шурма – человек Рината Ахметова, хотя, по сообщениям многих изданий, бывшего гендиректора завода «Запорожсталь» несколько раз увольняли из группы СКМ со скандалом из-за откатов с поставщиков на комбинате».

Также в статье перечисляют и других претендентов на должность главы Кабмина, которых упоминали в СМИ.

В частности, первого вице-премьера Юлию Свириденко «с уровнем заместителя бухгалтера ООО» и министра инфраструктуры Александра Кубракова, к которому есть много вопросов в связи с «Большим строительством» и его новым многомиллиардным проектом Fast Recovery.

А также – министра регионального развития Алексея Чернышова, который до войны был практически убежден в своем назначении, но теперь вынужден сражаться не только за кресло премьера, но и за прохождение отопительного сезона. И министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который часто переоценивает свои силы и берется за то, о чем не имеет представления».

Кроме того, в издании подчеркивают, что слухи об увольнении правительства никоим образом не подтверждаются.

«Слухи об увольнении Кабмина Шмыгаля муссируются уже несколько месяцев. При этом официальных оснований ждать каких-либо перестановок – нет, а предположения основаны на мнении «анонимных источников». Но в информационном пространстве продолжается упорное нагнетание и раскачка ситуации», – констатируют в издании.