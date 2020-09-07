У старшої дочки Берлусконі виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Старша дочка колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі Маріна отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на ANSA.
“Марина Берлусконі отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Після серії негативних мазків, останній, у вихідні, дав інший результат”, — повідомили в ЗМІ.
Вказано, що вона, як президент “Фінінвесту” та “Мондадорі”, справляється зі своїми обов’язками і працює по телефону.
“Маріна Берлусконі разом зі своєю родиною ізолювалась, згідно з чинними правилами, у своєму міланському домі, з тих пір, як минулої середи її батько отримав позитивний результат. Невідомо, чи є позитивними й інші члени його родини оскільки їх особисте життя захищене і є недоторканим”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що четверта ніч Сільвіо Берлусконі, госпіталізованого в Сан-Раффаеле в Мілані, пройшла спокійно.
Нагадаємо, в п’ятницю Берлусконі госпіталізували з коронавірусом.