В старшей дочери Берлускони обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Старшая дочь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Марина получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
“Марина Берлускони получила положительный результат теста на COVID-19. После серии негативных мазков, последний, в выходные, дал другой результат”, — сообщили в СМИ.
Указано, что она, как президент “Фининвест” и “Мондадори”, справляется со своими обязанностями и работает по телефону.
“Марина Берлускони вместе со своей семьей изолировалась, согласно действующим правилам, в своем миланском доме, с тех пор, как в прошлую среду ее отец получил положительный результат. Неизвестно, являются положительными и другие члены его семьи поскольку их личную жизнь защищена и является нетронутой”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что четвертая ночь Сильвио Берлускони, госпитализированного в Сан-Раффаэле в Милане, прошла спокойно.
Напомним, в пятницу Берлускони был госпитализирован с коронавирусом.