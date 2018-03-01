У старшого радника та зятя Трампа рівень допуску до держтаємниць нижчий, ніж у каліграфа Білого дому - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Рівень допуску старшого радника і зятя президента США Джареда Кушнера до інформації, що становить державну таємницю, нижчий, ніж у головного каліграфа Білого дому Патрісії Блер. Про цей парадоксальний факті повідомила в четвер телекомпанія CNN, інформує УНН.
За даними CNN, станом на листопад 2017 року головний каліграф Білого дому користувалася допуском до абсолютно секретних відомостей. При цьому, як повідомлялося раніше, більше 30 співробітників адміністрації, включаючи Кушнера, такого права позбавлені. Їм знизили рівень допуску з рівня Top Secret/SCI-level до рівня Secret.
У Білому домі відмовилися пояснити телекомпанії, чим продиктований вищий рівень допуску головного каліграфа. Це рішення прокоментував CNN попередник Патрісії Блер — Рік Паулус, який служив у адміністраціях президентів Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого. За його словами, головного каліграфа допускають до абсолютно секретних відомостей з огляду на обізнаність про графік роботи американського лідера та близького знайомства з ним та главами інших держав. Паулус, однак, запевнив, що він “ніколи не мав відношення до питань розвідки”.
Нагадаємо, старший радник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер був позбавлений допуску до матеріалів, які складаються для американського лідера спецслужбами і містять найбільш цінні секретні відомості країни.