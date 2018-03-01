У старшего советника и зятя Трампа уровень допуска к гостайне ниже, чем у каллиграфа Белого дома - CNN

Согласно данным CNN, по состоянию на ноябрь 2017 главный каллиграф Белого дома пользовалась допуском к совершенно секретным сведениям. При этом, как сообщалось ранее, более 30 сотрудников администрации, включая Кушнера, такого права лишены. Им снизили уровень допуска с уровня Top Secret/SCI-level до уровня Secret.

В Белом доме отказались объяснить телекомпании, чем продиктован высокий уровень допуска главного каллиграфа. Это решение прокомментировал CNN предшественник Патрисии Блэр — Рик Паулюс, который служил в администрациях президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. По его словам, главного каллиграфа допускают к совершенно секретным сведениям учитывая осведомленность о графике работы американского лидера и близкого знакомства с ним и главами других государств. Паулюс, однако, заверил, что он “никогда не имел отношения к вопросам разведки”.

Напомним, старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был лишен допуска к материалам, которые складываются для американского лидера спецслужбами и содержат наиболее ценные секретные сведения страны.