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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58406 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69950 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72878 просмотра

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10 марта, 15:15 • 105797 просмотра

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У старшего советника и зятя Трампа уровень допуска к гостайне ниже, чем у каллиграфа Белого дома - CNN

У старшего советника и зятя Трампа уровень допуска к гостайне ниже, чем у каллиграфа Белого дома - CNN

Киев  •  УНН

 • 6742 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Уровень допуска старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера к информации, составляющей государственную тайну, ниже, чем у главного каллиграфа Белого дома Патрисии Блэр. Об этом парадоксальном факте сообщила в четверг телекомпания CNN, информирует УНН.

Согласно данным CNN, по состоянию на ноябрь 2017 главный каллиграф Белого дома пользовалась допуском к совершенно секретным сведениям. При этом, как сообщалось ранее, более 30 сотрудников администрации, включая Кушнера, такого права лишены. Им снизили уровень допуска с уровня Top Secret/SCI-level до уровня Secret.

В Белом доме отказались объяснить телекомпании, чем продиктован высокий уровень допуска главного каллиграфа. Это решение прокомментировал CNN предшественник Патрисии Блэр — Рик Паулюс, который служил в администрациях президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. По его словам, главного каллиграфа допускают к совершенно секретным сведениям учитывая осведомленность о графике работы американского лидера и близкого знакомства с ним и главами других государств. Паулюс, однако, заверил, что он “никогда не имел отношения к вопросам разведки”.

Напомним, старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был лишен допуска к материалам, которые складываются для американского лидера спецслужбами и содержат наиболее ценные секретные сведения страны.

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