У Старобільському райсуді Луганщини поскаржилися на дії НАБУ

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Старобільському районному суді Луганської області поскаржилися до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України на дії працівників Національного антикорупційного бюро України під час слідчих дій щодо одного із суддів цього суду. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Судової влади України, передає УНН.