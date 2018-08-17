У Старобільському райсуді Луганщини поскаржилися на дії НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Старобільському районному суді Луганської області поскаржилися до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України на дії працівників Національного антикорупційного бюро України під час слідчих дій щодо одного із суддів цього суду. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Судової влади України, передає УНН.
За інформацією Судової влади, суддя Старобільського районного суду Колядов В.Ю. поскаржився, що через дії працівників НАБУ колегія суддів не змогла ухвалити судове рішення у кримінальному провадженні.
Зокрема, як зазначили у прес-центрі, 16 серпня 2018 року близько 10:15 колегія суддів мала намір видалитися до службового кабінету судді Озерова В.О. для прийняття рішення щодо продовження строків тримання під вартою обвинуваченого, але на шляху до нарадчої кімнати його зупинили невідомі особи в цивільному.
“Колядов В.Ю. інформує, що одна з осіб особисто заблокувала йому рух, назвавшись детективом НАБУ, та пояснила, що проводиться обшук. При цьому суддям заборонили виходити з коридору, де трапилось затримання. Суддя вважає, що таким чином колегія суддів була позбавлена можливості ухвалити судове рішення з приводу продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого”, — йдеться у повідомленні.
Як поінформували у Судовій владі, повідомлення судді Старобільського районного суду Луганщини внесли до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.
Також зазначається, що Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддею фактів та ухвалено відповідне рішення.
Крім того, у прес-службі суду повідомили, що “жоден із суддів зі Старобільського районного суду Луганської області не був затриманий в порядку статті 208 КПК України”.
Нагадаємо, 16 серпня 2018 року у Департамент захисту економіки Національної поліції України повідомляли про те, що суддю Старобільського районного суду Луганської області було викрито на отриманні неправомірної вигоди у сумі 10 тис. грн.