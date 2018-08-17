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В Старобельском райсуде Луганской области пожаловались на действия НАБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Старобельском районном суде Луганской области пожаловались в Высший совет правосудия и Генеральной прокуратуры Украины на действия работников Национального антикоррупционного бюро Украины во время следственных действий в одном из судей этого суда. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Судебной власти Украины, передает УНН.

В Старобельском райсуде Луганской области пожаловались на действия НАБУ

По информации Судебной власти, судья Старобельского районного суда Колядов В.Ю. пожаловался, что из-за действий работников НАБУ коллегия судей не смогла принять судебное решение в уголовном производстве.

В частности, как отметили в пресс-центре, 16 августа 2018 около 10:15 коллегия судей намеревалась удалиться в служебный кабинет судьи Озерова В.А. для принятия решения о продлении сроков содержания под стражей обвиняемого, но на пути в совещательную комнату его остановили неизвестные лица в штатском.

"Колядов В.Ю. информирует, что одно из них лично заблокировал ему движение, назвавшись детективом НАБУ, и объяснил, что проводится обыск. При этом судьям запретили выходить из коридора, где произошло задержание. Судья считает, что таким образом коллегия судей была лишена возможности принять судебное решение по поводу продления срока меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Судебной власти, сообщение судьи Старобельского районного суда Луганской внесли в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Также отмечается, что Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Кроме того, в пресс-службе суда сообщили, что "ни один из судей со Старобельского районного суда Луганской области не был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

Напомним, 16 августа 2018 в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины сообщали о том, что судью Старобельского районного суда Луганской области разоблачили на получении неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн.

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