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У Станиці Луганській окупанти примусово паспортизують бюджетників - ОВА

У Станиці Луганській окупанти примусово паспортизують бюджетників - ОВА

Київ • УНН

 • 798834 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські окупанти у Станиці Луганській на Луганщині примусово паспортизують бюджетників, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Триває примусова паспортизація громадян у Станично-Луганській громаді. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної адміністрації, керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення", - написав Лисогор.

Деталі

Голова ОВА повідомив також, що 4 травня "росіяни вкотре влаштували наступ на Білогорівку, однак змушені були повернутися на раніше зайняті позиції".

"Наражаючись на наш вогонь у відповідь, ворог припиняє ці спроби. Протягом значного проміжку часу в нього на цій ділянці фронту немає ніякого успіху. Крім того, українські захисники майже щодня зменшують резерви техніки противника", - зазначив Лисогор.

Утім, з його слів, росіяни продовжують максимально використовувати всі засоби ураження та тероризувати з повітря.

"Цього разу артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка", - повідомив він.

Доповнення

За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

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