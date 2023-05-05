У Станиці Луганській окупанти примусово паспортизують бюджетників - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські окупанти у Станиці Луганській на Луганщині примусово паспортизують бюджетників, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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"Триває примусова паспортизація громадян у Станично-Луганській громаді. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної адміністрації, керівникам місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення", - написав Лисогор.
Деталі
Голова ОВА повідомив також, що 4 травня "росіяни вкотре влаштували наступ на Білогорівку, однак змушені були повернутися на раніше зайняті позиції".
"Наражаючись на наш вогонь у відповідь, ворог припиняє ці спроби. Протягом значного проміжку часу в нього на цій ділянці фронту немає ніякого успіху. Крім того, українські захисники майже щодня зменшують резерви техніки противника", - зазначив Лисогор.
Утім, з його слів, росіяни продовжують максимально використовувати всі засоби ураження та тероризувати з повітря.
"Цього разу артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка", - повідомив він.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.